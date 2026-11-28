Oklo (NYSE:OKLO) investors have had precious little to celebrate in 2026. After an unbelievable year in 2025, the nuclear energy stock has tanked over 70%, wiping out nearly all of last year's gains.

Not even the return of Jensen Huang to Nvidia (NASDAQ:NVDA) could do much to break Oklo's bearish streak. Shares popped about 4.6% on Nov. 23, but that barely made a dent in the stock's year-to-date losses.

Still, I don't want to understate the importance of Huang's return for Oklo investors, and not just because Nvidia's chips are driving demand for nuclear energy. As it turns out, Nvidia has been helping Oklo tackle a major problem, one that could decide how quickly Oklo can scale its reactors. Here's what I mean.

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