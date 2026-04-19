Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.04.2026 02:36:00
Finally, Tesla Is Said to Be Developing an All-New SUV -- but That's Not the Biggest Surprise
Tesla (NASDAQ: TSLA) surprised many when it made a huge pivot and scrapped its highly anticipated low-cost electric vehicle (EV) project back in 2024. The EV maker rather effectively turned attention to the company's ambitious robotaxi and humanoid robot future, and that's pushed its valuation higher at a time when its global sales and profits are in decline. The biggest recent surprise, however, might not be just the rumors that Tesla's making a new vehicle, but perhaps where it could be produced and what it could be capable of.Tesla's Cybercab. Tesla's valuation has been boosted by the potential of its robotaxi business. Image source: Tesla.Here's what we do know, according to a handful of unnamed people discussing the matter with Reuters. Tesla is developing an all-new, smaller, and more affordable electric SUV. Tesla has been in contact with suppliers regarding the details of the compact SUV, and all information points to an all-new SUV rather than a variant of Tesla's current Model Y.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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