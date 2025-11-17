|
Finance House Bearer präsentierte Quartalsergebnisse
Finance House Bearer gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Finance House Bearer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 AED. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 AED je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 74,3 Millionen AED, gegenüber 77,4 Millionen AED im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,02 Prozent präsentiert.
