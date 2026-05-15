Finance House Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Finance House Bearer ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Finance House Bearer die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Finance House Bearer -0,030 AED je Aktie generiert.

Finance House Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,8 Millionen AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,4 Millionen AED erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at