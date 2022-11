Finance of America Companies A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Finance of America Companies A hat am 09.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,100 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 84,42 Prozent zurück. Hier wurden 71,1 Millionen USD gegenüber 456,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at