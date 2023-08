Finance of America Companies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Finance of America Companies A hat am 09.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,120 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,120 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Finance of America Companies A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 179,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -111,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 141,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at