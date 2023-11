Finance of America Companies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Finance of America Companies A präsentierte am 08.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,110 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 199,07 Prozent auf -70,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Finance of America Companies A 71,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at