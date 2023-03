Finance of America Companies A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Finance of America Companies A hat am 14.03.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,300 USD gegenüber 0,370 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 75,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 93,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 383,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Finance of America Companies A ein EPS von 1,61 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 573,24 Millionen USD – eine Minderung um 66,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,74 Milliarden USD eingefahren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,177 USD und einen Umsatz von 618,04 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at