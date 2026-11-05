Finance of America Companies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Finance of America Companies hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Finance of America Companies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 587,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 597,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 86,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at