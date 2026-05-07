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07.05.2026 06:31:29
Finance of America Companies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Finance of America Companies präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte Finance of America Companies einen Gewinn von 2,43 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 516,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 473,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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