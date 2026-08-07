Finance of America Companies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Finance of America Companies hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Finance of America Companies 2,13 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 651,56 Prozent auf 497,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at