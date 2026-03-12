12.03.2026 06:31:29

Finance of America Companies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Finance of America Companies veröffentlichte am 10.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Finance of America Companies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 483,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 480,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,74 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,76 Prozent auf 1,95 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

