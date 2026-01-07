Corning Aktie
Financial Advisory Firm's Owens Corning Stake Shrinks by $9.3 Million After Stock's 31% Fall
On January 6, 2026, Paradiem, LLC disclosed in a new SEC filing that it sold 58,221 shares of Owens Corning (NYSE:OC).According to a recent SEC filing dated January 6, 2026, Paradiem, LLC sold 58,221 shares of Owens Corning during the fourth quarter. The value of the fund's Owens Corning position declined by $9,295,192 during the quarter, a figure that includes both sales and price movement.This was a reduction, leaving the Owens Corning stake at 0.96% of Paradiem, LLC's 13F assets.
