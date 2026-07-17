Financial astrology: Is the STI really hoping for Spain to win the World Cup

Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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17.07.2026 09:09:59
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Since 1990, a European winner sees the index rise 8.7%, while a South American winner sees it fall 5.7%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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