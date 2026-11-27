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27.11.2026 06:31:29
Financial Gravity Companies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Financial Gravity Companies stellte am 24.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das vergangene Quartal hat Financial Gravity Companies mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,69 Prozent gesteigert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,79 Millionen USD – ein Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Financial Gravity Companies 9,01 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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