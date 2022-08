Financial Institutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Financial Institutions präsentierte am 29.07.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,990 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Financial Institutions 1,25 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 53,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at