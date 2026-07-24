Financial Institutions Aktie

Financial Institutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 626516 / ISIN: US3175854047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 05:45:51

Financial Institutions Inc. Reveals Rise In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Financial Institutions Inc. (FISI) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $20.82 million, or $1.04 per share. This compares with $17.17 million, or $0.85 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.6% to $53.36 million from $49.12 million last year.

Financial Institutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $20.82 Mln. vs. $17.17 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.85 last year. -Revenue: $53.36 Mln vs. $49.12 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Financial Institutions IncShs

mehr Nachrichten