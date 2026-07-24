Financial Institutions Aktie
WKN: 626516 / ISIN: US3175854047
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24.07.2026 05:45:51
Financial Institutions Inc. Reveals Rise In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Financial Institutions Inc. (FISI) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $20.82 million, or $1.04 per share. This compares with $17.17 million, or $0.85 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.6% to $53.36 million from $49.12 million last year.
Financial Institutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.82 Mln. vs. $17.17 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.85 last year. -Revenue: $53.36 Mln vs. $49.12 Mln last year.
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