Financial Institutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Financial Institutions stellte am 27.10.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Financial Institutions hat ein EPS von 0,880 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,880 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 55,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at