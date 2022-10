Financial Institutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Financial Institutions hat am 28.10.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,880 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Financial Institutions im vergangenen Quartal 55,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Financial Institutions 50,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at