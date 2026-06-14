Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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15.06.2026 01:25:15
Financial losses from scams hit £1.3bn a year as criminals turn to AI
On average, nearly eight cases of fraud in which money is stolen are reported in the UK every minute.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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