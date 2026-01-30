Financial Products Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Financial Products Group hat am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 50,50 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Financial Products Group 15,00 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 46,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27,96 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at