30.10.2026 06:31:28

Financial Products Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Financial Products Group hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 57,98 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Financial Products Group 52,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 30,39 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 22,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Financial Products Group 39,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 202,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 216,18 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 81,81 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 129,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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