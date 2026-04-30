Financial Products Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Financial Products Group präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,20 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Financial Products Group ein EPS von 63,91 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Financial Products Group mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 42,02 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at