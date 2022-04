Financial Products Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Financial Products Group lud am 29.04.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,20 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 219,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,46 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,83 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at