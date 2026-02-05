|
05.02.2026 21:56:38
Financial Services Firm Exits 166K COWG Shares Valued at $5.9 Million, According to Recent Filing
On February 4, 2026, WJ Wealth Management, LLC disclosed a significant reduction in its stake in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (NASDAQ:COWG), selling an estimated $5.90 million based on quarterly average pricing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated February 4, 2026, WJ Wealth Management, LLC reduced its position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF by 165,942 shares. The estimated value of shares sold was $5.90 million based on the average unadjusted close during the fourth quarter. At quarter-end, the value of the COWG position declined by $6.06 million, including price changes.WJ Wealth Management, LLC's COWG position now represents 0.47% of 13F-reported AUM, following a sell transaction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
