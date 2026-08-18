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18.08.2026 05:57:26
Financial services the next growth driver for Grab, Sea as loans surge in Q2
Grab’s loan portfolio jumps 197% year on year, while Sea’s Monee grew loans by 62.5% to hit US$11.1 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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