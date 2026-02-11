Financial Technologies (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Financial Technologies (India) gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,29 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,620 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Financial Technologies (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 268,6 Millionen INR im Vergleich zu 117,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at