Financial Technologies (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Financial Technologies (India) präsentierte in der am 18.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,88 INR gegenüber 2,39 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Financial Technologies (India) im vergangenen Quartal 1,34 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 880,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Financial Technologies (India) 136,4 Millionen INR umsetzen können.

Financial Technologies (India) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 4,870 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,200 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 351,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 468,20 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,12 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at