Financial Technologies (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Financial Technologies (India) hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 8,61 INR gegenüber 0,670 INR im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,37 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 350,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Financial Technologies (India) einen Umsatz von 304,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at