LUKOIL Aktie
WKN DE: A1420E / ISIN: US69343P1057
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25.11.2026 19:03:33
Financier Todd Boehly strikes deal for Lukoil assets
Boehly’s Eldridge will swap Russia-listed shares in Lukoil and other businesses for the oil company’s international businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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