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29.10.2026 06:31:29
Finans Leasing Finans Finansal Kiralama As präsentierte Quartalsergebnisse
Finans Leasing Finans Finansal Kiralama As äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Finans Leasing Finans Finansal Kiralama As mit einem Umsatz von insgesamt 2,48 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,92 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 28,92 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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