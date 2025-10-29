Finansban informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Finansban hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,60 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 TRY je Aktie vermeldet.

Finansban hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 136,95 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,00 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at