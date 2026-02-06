Finansban stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Finansban stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,73 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,63 TRY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Finansban im vergangenen Quartal 130,92 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Finansban 111,97 Milliarden TRY umsetzen können.

Finansban hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 7,90 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,58 TRY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 521,01 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Finansban einen Umsatz von 362,92 Milliarden TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at