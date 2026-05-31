KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.05.2026 14:48:00
Finanzamt 2.0: Steuerbehörden sollen KI mit echten Bürgerdaten trainieren
Das Jahressteuergesetz 2026 soll die Datenschutz-Bremsen für die Finanzverwaltung lockern. Es zieht beim KI-Training aber eine Löschfrist nach einem Jahr ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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