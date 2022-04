Finanzaufsicht nimmt Tochter der türkischen Ziraat Bank an die kurze Leine

Frankfurt/Istanbul (Reuters) - Die Finanzaufsicht Bafin schickt der deutschen Tochter der türkischen Großbank Ziraat einen Sonderaufpasser ins Haus.

Die in Frankfurt ansässige Ziraat Bank International AG habe gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verstoßen, teilten die Aufseher am Dienstag mit. Zu deren Sicherstellung gehöre auch, dass die Bank ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz erfülle. Der Sonderbeauftragte soll laut Bafin überwachen, dass das Institut die Anordnung der Finanzaufsicht umsetzt. Nähere Einzelheiten dazu teilten die Aufseher nicht mit. Die Ziraat Bank lehnte eine Stellungnahme ab.

Im vergangenen Jahr hatten Insider berichtet, die Bafin sei besorgt über einige Kredit-Transaktionen und die Bilanz des Instituts. Ein türkischer Regierungsbeamter hatte zu dem Zeitpunkt gesagt, die Aufsichtsbehörde in Deutschland fühle sich bei manchen Transaktionen von Ziraat unwohl. Die Themen würden mit der BaFin besprochen. Schon damals hatte ein Insider von der Möglichkeit gesprochen, die Bafin könne einen Sonderbeauftragten entsenden. Die Finanzaufsicht und die Ziraat Bank hatten einen Kommentar zu den Informationen abgelehnt.

Die Ziraat Bank International AG mit Hauptsitz in Frankfurt hat laut ihrer Webseite 110 Beschäftigte und ist unter anderem in der Finanzierung des Handels zwischen der Türkei und Deutschland aktiv. Sie besitzt Filialen in Berlin, Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln und München. Im ersten Corona-Jahr 2020 erwirtschaftete das Geldhaus laut ihrem Jahresabschluss einen Überschuss von 14,3 Millionen Euro nach 18,8 Millionen Euro 2019. Die Bilanzsumme lag zum Jahresende 2020 bei 1,65 Milliarden Euro.