22.01.2026 13:18:38

Finanzausgleich: Millionen für ostdeutsche Bundesländer

DRESDEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen profitieren weiterhin vom Finanzausgleich der Bundesländer. Im vergangenen Jahr erhielt Sachsen rund 3,5 Milliarden Euro, Thüringen etwa 2,2 Milliarden Euro und Sachsen-Anhalt rund 1,9 Milliarden Euro. Das geht aus einer ersten Berechnung des bayerischen Finanzministeriums hervor, welche der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Vergleich mit Zahlen des Bundesfinanzministeriums für 2024 sind das für alle drei Länder Zuwächse.

Länderfinanzausgleich auf rund 20 Milliarden Euro gewachsen

Insgesamt ist der Länderfinanzausgleich im vergangenen Jahr auf rund 20 Milliarden Euro angewachsen. Mit Abstand größter Einzahler war demnach erneut Bayern mit fast 60 Prozent - rund 11,7 Milliarden Euro. Mehr als 14 Milliarden Euro flossen den Berechnungen zufolge nach Ostdeutschland und Berlin.

Neben Bayern haben Baden-Württemberg und Hessen als Geberländer die größten Zahlungen geleistet - jeweils rund vier Milliarden Euro, Hamburg steuerte als vierter Einzahler rund 330 Millionen Euro dazu. Den vier Geberländern stehen zwölf Nehmerländer gegenüber, von denen Berlin mit rund 4,2 Milliarden Euro den größten Anteil erhält./had/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen