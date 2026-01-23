BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062

23.01.2026 15:56:00
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die BayWa Aktiengesellschaft
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 06. November 2025 ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 Euro zulasten der BayWa Aktiengesellschaft festgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin






