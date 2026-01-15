TTL Beteiligungs- und Grundbesitz Aktie
WKN: 750100 / ISIN: DE0007501009
|
15.01.2026 12:05:00
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 7. November 2025 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG festgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!