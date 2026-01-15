TTL Beteiligungs- und Grundbesitz Aktie

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz

WKN: 750100 / ISIN: DE0007501009

15.01.2026 12:06:00

Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 7. November 2025 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG festgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
