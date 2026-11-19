In Österreich sorgt Finanzbetrug jährlich für hohe Schäden. Alleine im ersten Halbjahr 2026 beliefen sich die Schadenssummen im unbaren Zahlungsverkehr laut vorläufigen Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) auf 50,8 Mio. Euro. Das war zwar weniger als im zweiten Halbjahr 2025 (70 Mio. Euro), Entwarnung kann deswegen aber nicht gegeben werden. Denn die Betrüger werden zunehmend professioneller und nützen immer häufiger soziale Manipulation um ihre Opfer zu täuschen.

"Die technischen Sicherheitsmechanismen im Zahlungsverkehr sind grundsätzlich sehr sicher, deswegen verlagern sich die Betrüger auf das, was unsicher ist, nämlich den Faktor Mensch", sagte C�cile Bervoets, Abteilungsleiterin Conduct und IT-Risiko-Aufsicht der Finanzmarktaufsicht (FMA) am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Zudem gebe es eine zunehmende "Verlagerung der Betrugsfälle vom analogen in den digitalen Bereich", sagte Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts (BKA). Rund ein Fünftel aller Kriminalfälle in Österreich - also rund 100.000 Fälle - gingen auf das Konto von Wirtschafts- und Finanzkriminalität, davon wiederum seien rund 63.000 Fälle im Bereich Cybercrime zu verorten.

Soziale Manipulation auf dem Vormarsch

Vor allem beim Überweisungsbetrug "ist es in den allermeisten Fällen so, dass die Opfer manipuliert werden", sagte Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik der OeNB. Oft gehe es dabei um Anlagebetrug, bei dem hohe Renditen versprochen werden, aber auch über andere Maschen wie den sogenannten "Liebesbetrug", also das Vortäuschen einer romantischen Beziehung, würde soziale Manipulation betrieben. Die Opfer würden dabei den Überweisungsauftrag meist selbst geben.

Im Schnitt entstand im ersten Halbjahr 2026 laut OeNB-Daten durch betrügerische Überweisungen ein Schaden von rund 2.300 Euro pro Fall, die gesamte Schadenssumme belief sich auf 39 Mio. Euro. Eine besondere Herausforderung sei die Zunahme der Echtzeitüberweisungen - seit 2025 müssen Banken diese verpflichtend anbieten -, da bei einer solchen die Schadenssumme sofort weg sei. Die Zahl der Echtzeit-Überweisungen nahm heuer stark zu, im ersten Halbjahr 2026 lag sie bei 56 Millionen Überweisungen. Die Betrugsrate erhöhe sich deswegen aber nicht. Sie liege mit 0,18 Prozent deutlich unter ihrem Höchstwert von 2024 (0,47 Prozent), so Fuchs.

Häufiger als Überweisungsbetrug seien betrügerische Kartenzahlungen - sie kommen beispielsweise vor, wenn Karten oder Kartendaten gestohlen werden - die Beträge seien jedoch mit durchschnittlich 77 Euro deutlich niedriger. Insgesamt liege die Schadenssumme im ersten Halbjahr 2026 bei 10 Mio. Euro. Soziale Manipulation spiele bei diesen Betrugsfällen überdies keine große Rolle.

Finanzbildung wichtiger Präventionshebel

Damit es künftig zu weniger Betrugsfällen kommt, sei vor allem die Prävention wichtig - und hier komme die Finanzbildung ins Spiel. Es gebe einen "klaren Konnex" zwischen digitaler Finanzkompetenz und Betroffenheit von Finanzbetrug, sagte Petia Niederländer, OeNB-Direktorin der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung.

Verstärkte Finanzbildung sei dementsprechend ein wichtiger Hebel, "um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erhöhen und diesen Betrugsformen vorzubeugen", so Niederländer. Internationale Beispiele zeigten zudem, dass die Zusammenarbeit zwischen Behörden bei der Betrugsprävention von großer Bedeutung sei, weshalb die OeNB die Zusammenarbeit mit der Polizei sowie der FMA diesbezüglich ausbauen will.

Banken benötigten indessen zur Prävention unter anderem moderne Transaktionsüberwachungen in Echtzeit statt nachträgliche Kontrollen, sagte Bervoets. Dabei werde auch Künstliche Intelligenz (KI) eine Rolle spielen. "Nicht nur die Gauner nutzen KI, auch die Banken, um sicherer zu sein", so die FMA-Expertin. Auch die stetige Anpassung an sich rasch ändernde Betrugsmuster werde immer wichtiger.

bel/tsk

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