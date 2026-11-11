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11.11.2026 10:09:39

Finanzbranche rückt im Kampf gegen Geldwäsche zusammen

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Geldwäsche und andere Finanzkriminalität bündeln Commerzbank, Deutsche Bank und die Sparkassen-Finanzgruppe ihre Kräfte. Die beiden Großbanken und der Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) haben dafür ein gemeinsames Unternehmen (Joint Venture) gegründet, wie die drei Partner mitteilten. Ziel sei es, verdächtige Geldflüsse über Institutsgrenzen hinweg früher zu erkennen und Hinweise auf Betrugsfälle bei Privat- und Firmenkunden "sicher, standardisiert und rechtskonform" miteinander zu teilen.

"Finanzkriminalität wird immer professioneller und macht nicht an Unternehmensgrenzen halt. Deshalb ist es richtig, dass wir hier enger zusammenarbeiten und unsere Erfahrungen und Fähigkeiten bündeln", sagt der Risikovorstand der Commerzbank, Bernd Spalt. Deutsche-Bank-Manager Dominik Hennen bekräftigt: "So wollen wir unsere Kundinnen und Kunden besser schützen und neue Maßstäbe in der Betrugsprävention setzen."

Erkennt ein Finanzinstitut beispielsweise eine Kontoverbindung, die betrügerisch genutzt wird, kann es entsprechende Hinweise über die gemeinsame Plattform anderen teilnehmenden Instituten zur Verfügung stellen. Diese können die Erkenntnisse dann im eigenen Ermessen bei ihren Schutzmaßnahmen gegen Betrug berücksichtigen.

Angebot richtet sich auch an weitere Finanzinstitute

Technisch ist das Verfahren den Angaben zufolge so aufgesetzt, dass die beteiligten Institute bestimmte Informationen abgleichen können, ohne dafür alle zugrunde liegenden Daten offenlegen zu müssen. Das Angebot soll auch für weitere Kreditinstitute geöffnet werden, wie DSGV-Vorstandsmitglied Joachim Schmalzl erläutert: "Denn Sicherheit im Zahlungsverkehr ist keine Frage des Wettbewerbs, sondern eine gemeinsame Verantwortung der Kreditwirtschaft."

Jahr für Jahr schleusen Kriminelle geschätzt Milliardensummen aus illegalen Quellen in den Wirtschaftskreislauf ein. Zwar müssen Finanzinstitute verdächtige Geschäfte den Behörden melden. Dennoch gilt Deutschland als Paradies für Geldwäsche - auch, weil hierzulande viel mit Bargeld gezahlt wird. Die Finanzaufsicht Bafin rügt immer wieder Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche./ben/DP/stk

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