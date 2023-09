Finanzchef Samuel Künzli verlässt Feintool Ende März 2024

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Samuel Künzli tritt per Ende März 2024 als Finanzchef und Konzernleitungsmitglied von Feintool zurück, um eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens zu übernehmen. Während der letzten drei Jahre hat Samuel Künzli massgeblich zur Transformation der Feintool Gruppe mit Fokussierung auf Green Energy beitragen und dabei wichtige Meilensteine erreicht. Verwaltungsrat und Konzernleitung von Feintool danken Samuel Künzli für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine weitere Zukunft alles Gute. Der Nachfolgeprozess wird umgehend eingeleitet.

Alexander von Witzleben, Verwaltungsratspräsident von Feintool: «Wir bedauern das Ausscheiden von Samuel Künzli. Er hat als Finanzchef wesentlich an der Umsetzung der Wachstumsstrategie mitgewirkt und sowohl bei der Übernahme und Integration von Kienle + Spiess im Bereich des Elektroblechstanzen als auch beim Verkauf des Investitionsgütergeschäfts hohe Kompetenz bewiesen. Auch als Ansprechpartner für den Kapitalmarkt hat er wertvolle Überzeugungsarbeit geleistet».

Über Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Technologien Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen zur Herstellung hochwertiger Präzisionsteile. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus. Mit seinem innovativen Ansatz erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse der Kunden intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren rund um das Stahlblech in hohen Stückzahlen für Automobil- und Industrieanwendungen sowie zu erneuerbaren Energien. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 17 Produktionswerken in Europa, den USA, China und Japan vertreten. Rund 3300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen. Die börsennotierte Feintool ist mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

Feintool International Holding AG Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz

Mediensprecherin

Karin Labhart

Telefon +41 32 387 51 57

Mobile +41 79 609 22 02

karin.labhart@feintool.com

www.feintool.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (PDF)