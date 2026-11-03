Finanzchefs beurteilen erneuten Inflationsanstieg als größtes Risiko

Österreichische Finanzvorstände halten einen erneuten Inflationsanstieg, gefolgt von steigenden Energiepreisen derzeit als die größten Unternehmensrisiken. Dahinter kommen geopolitische Risiken und KI-unterstützte Cyberangriffe, ergab eine Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte unter 237 heimischen Finanzverantwortlichen.

"Inflation und Energiepreise erschweren die Planung und erhöhen den Druck auf die Margen. Umso wichtiger ist es jetzt, Kosten im Griff zu behalten und die finanzielle Widerstandsfähigkeit zu stärken", so Gerhard Marterbauer, Partner bei Deloitte Österreich, laut einer Aussendung.

Die wirtschaftliche Unsicherheit in Österreichs Unternehmen hat aber gemäß dieser Befragung abgenommen. Bewerteten im Frühjahr noch 62 Prozent der Finanzverantwortlichen die Unsicherheit als hoch oder sehr hoch, sind es aktuell 46 Prozent. Die Risikobereitschaft ist dennoch nicht gestiegen: Zwei Drittel halten den aktuellen Zeitpunkt für ungeeignet, um zusätzliche Risikopositionen in die Bilanz aufzunehmen.

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