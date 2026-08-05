SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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05.08.2026 05:30:00
Finanzen: Welche Unterlagen Sie wie lange aufheben müssen
Kontoauszüge, Rechnungen, Gehaltsabrechnungen – das müsste doch alles irgendwo in der Kiste liegen? Wir sagen Ihnen, was Sie jetzt wegwerfen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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