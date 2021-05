Finanzielle Hürden beim Hauskauf deutlich höher als 2010

BERLIN (Dow Jones)--Trotz der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsen wird es für Menschen immer schwerer, in privates Wohneigentum zu investieren. Das ergaben Berechnungen der FMH-Finanzberatung für das Nachrichtenmagazin Spiegel. In den 30 größten deutschen Städten mussten Immobilienkäufer zwar 2010 einen rund dreimal so hohen Zins für ihr Darlehen zahlen wie heute. Allerdings kostete ein Bestands-Einfamilienhaus von 120 Quadratmetern damals im Schnitt gerade mal 266.000 Euro.

Heute ist es fast doppelt so teuer. Vor zehn Jahren betrug die Kreditsumme bei einer 80-Prozent-Finanzierung durchschnittlich 213.000 Euro, mittlerweile müssen Käufer das Eineinhalbfache aufnehmen. Entsprechend stieg das benötigte Eigenkapital, auf heute 128.000 Euro, Kaufnebenkosten eingerechnet. Vor zehn Jahren genügten 60 Prozent dieser Summe.

May 14, 2021