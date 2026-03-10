KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
10.03.2026 08:07:58
Finanziert aus eigenen Mitteln: Deutsches Startup will milliardenschweres KI-Rechenzentrum bauen
In Bayern soll ein KI-Rechenzentrum entstehen, das möglicherweise ein Investitionsvolumen von zwei Milliarden Euro aufweisen wird. Die Leistung der Anlage könnte in Zukunft dabei noch deutlich erhöht werden. Zu den möglichen Kunden hält man sich bedeckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
