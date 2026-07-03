TenneT Aktie
WKN DE: TENNET / ISIN: NET00TENNET1
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03.07.2026 16:51:33
Finanzierung über KfW: Deutschland schließt Einstieg beim Netzbetreiber Tennet ab
Der Ausbau der Netze ist ein zentraler Pfeiler der Energiewende. Der Bund baut dazu sein Engagement aus und steigt nun auch beim dritten der vier großen Netzbetreiber ein. Der Schritt kostet mehr als drei Milliarden Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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