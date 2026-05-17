17.05.2026 18:17:38

Finanzierung von Trump-Ballsaal hakt im Senat

WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine staatliche finanzielle Unterstützung des von US-Präsident Donald Trump geplanten neuen Ballsaals am Weißen Haus ist im Senat auf Widerstand gestoßen. Ein entsprechender Entwurf für ein Haushaltsgesetz sei aus Zuständigkeitsgründen nicht regelgerecht, sagte die für Verfahrensregeln des Senats zuständige Beamtin Elizabeth MacDonough. Er müsse überarbeitet werden. Die Republikaner kündigten an, das machen zu wollen.

Für den Ballsaal, der nach Angaben von Trump im September 2028 eröffnen soll, hatte der US-Präsident den historischen Ostflügel des Weißen Hauses abreißen lassen. Denkmalschützer laufen gegen das Vorhaben Sturm. Die Kosten für den Bau von bis zu 400 Millionen Dollar sollten aus privaten Spenden finanziert werden, hatte Trump zunächst gesagt. Mit dem Haushaltsgesetz sollten jetzt zusätzliche Gelder aus Steuermitteln dafür besorgt werden./cah/DP/he

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