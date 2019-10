Finanzierungsdienstleister Grenke sieht sich auf Kurs zu Gewinnzielen

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Finanzierungsdienstleister GRENKE hält an seiner im Juli gekappten Prognose für den Konzerngewinn fest. Demnach erwartet Grenke für das laufende Geschäftsjahr 2019 weiterhin einen Gewinn von 138 bis 148 Millionen Euro, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch bei der Vorlage ausführlicher Zahlen für das dritte Quartal in Baden-Baden mitteilte. In den ersten neun Monaten kletterte der Überschuss um 5,2 Prozent auf 103 Millionen Euro.

Wie bereits bekannt, hatte Grenke im dritten Jahresviertel weiter von seinen wachsenden Neugeschäften im Leasing und Factoring (Forderungsmanagement) profitiert. Das operative Ergebnis stieg um 7,2 Prozent auf 125,8 Millionen Euro./eas/nas