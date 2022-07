Finanzindustrie wirbt für vereinfachte private Pensionsvorsorge

Die Finanzindustrie wirbt für einen vereinfachten Zugang zur privaten Pensionsvorsorge und verspricht im Gegenzug mehr Geld zur Finanzierung nachhaltiger Projekte. In einer Veranstaltung in Wien präsentierte die "Initiative 2050", der Zusammenschluss aller Anbieter privater und betrieblicher Pensionskassen, ihre Wünsche. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) forderte von der Finanzindustrie ihrerseits "mehr Tempo" und vor allem die Finanzierung von konkreten Projekten.

Im Namen der Initiative 2050 wies Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen, auf die 200 Mrd. Euro hin, die über die Mitgliedsbetriebe veranlagt seien. Mit dem Geld "können wir sehr viel tun im Sinne der Nachhaltigkeit". Wir sehen, dass "durch einen Ausbau und die Verbesserung der Rahmenbedingungen immer mehr der Veranlagungsmittel in Nachhaltigkeit investiert werden können", sagte Zakostelsky. Das könne Österreich helfen, seine Klimaziele zu erreichen oder allfällige Strafzahlungen zu verringern.

Ohne Finanzindustrie werde die Transformation der Wirtschaft nicht gehen, auch wenn es diese nicht alleine stemmen könne, so Gewessler bei der Veranstaltung, bei der der deutsche Umweltwissenschafter Ernst Ulrich von Weizsäcker ein Plädoyer für mehr Umweltschutz hielt. Gerade der Umbau der Wirtschaft, der Investitionen in zahlreichen Bereichen erfordere, sei eine große Chance für die Finanzbranche. Pensions- und Vorsorgekassen sollten aber nicht nur allgemein auf "ESG-Risken", also Umwelt- und andere Nachhaltigkeitsthemen achten, sondern "ganz klare Transitions- und Dekarbonisierungsziele für ihre Portfolios berücksichtigen". Dadurch könnten sie auch den tatsächlichen Impact des Portfolios definieren.

"Es sollte daher selbstverständlich sein, dass Sie gezielt in Unternehmen investieren, die bereits engagierte Transitionspläne haben, Dekarbonisierungspläne haben und das auch in Investitionspläne umgelegt haben", gab Gewessler der Branche mit. Das wichtigste sei nicht der aktuelle CO2-Ausstoß des Portfolios, sondern der glaubwürdige Pfad zur Reduktion der CO2-Intensität. Wenn die Finanzbranche Unternehmen mit klaren Investitionsplänen zur Treibhausgasverringerung unterstütze, könne sie zur Transformation beitragen und auch sicherstellen, das ihre Portfolios mit der Zeit weniger CO2 ausstoßen.

Die Wunschliste der gemeinsamen Initiative vom Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen, des Verbands der Versicherungsunternehmen (VVO) und der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) ist lang. Dazu gehört eine rasche Umsetzung des General-Pensionskassenvertrags. Damit hätten auch Personen in Firmen ohne betrieblicher Pensionskasse Zugang zu einer Betriebspension. Auch solle die steuerliche Schlechterstellung von Arbeitnehmerbeiträgen im Vergleich zu Arbeitgeberbeiträgen enden. Die Veranlagungsbestimmungen für Vorsorgekassen könnte auf nachhaltige Investitionen ausgerichtet werden. Um die betriebliche Altersvorsorge zu stärken, sollten Vorsorge-Veranlagungen länger gebunden bleiben. Von einem Wegfall der Bruttokapitalgarantie versprechen sich die Vorsorgekassen höhere Erträge.

Die Versicherungen wünschen sich die Senkung der Versicherungssteuer, Steuerfreiheit für Lebensversicherungen mit nachhaltiger Veranlagung und eine umfassende Reform der Prämienbegünstigen Zukunftsvorsorge. Der Freibetrag zur Zukunftssicherung in der betrieblichen Altersvorsorge solle auf 1.200 Euro vervierfacht werden.

tsk/bel